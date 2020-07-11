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Трамп назвал статью о связях России с талибами сфабрикованным вбросом

Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью «охоты на ведьм»

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп 11 июля заявил, что его бывший советник Роджер Стоун был мишенью «охоты на ведьм».

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«Роджер Стоун был мишенью незаконной охоты на ведьм, которой не должно было случиться», — написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что это работа бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-лидера Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. По мнению Трампа, они успешно шпионили за ним во время его избирательной кампании.

Ранее в этот же день Трамп смягчил приговор Стоуну, который был осужден в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года. В феврале 2020 года Стоун получил три года и четыре месяца тюрьмы.

Стоун был признан виновным в даче ложных показаний конгрессу США о взаимодействии с сайтом WikiLeaks и угрозах свидетелю в 2016 году.

В феврале 2019 года стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер получил доступ к переписке, которая свидетельствует о связях Стоуна с WikiLeaks.

В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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