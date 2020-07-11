Трамп назвал своего экс-советника Стоуна мишенью «охоты на ведьм»

Президент США Дональд Трамп 11 июля заявил, что его бывший советник Роджер Стоун был мишенью «охоты на ведьм».

«Роджер Стоун был мишенью незаконной охоты на ведьм, которой не должно было случиться», — написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что это работа бывшего вице-президента Джо Байдена и экс-лидера Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. По мнению Трампа, они успешно шпионили за ним во время его избирательной кампании.

Ранее в этот же день Трамп смягчил приговор Стоуну, который был осужден в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года. В феврале 2020 года Стоун получил три года и четыре месяца тюрьмы.

Стоун был признан виновным в даче ложных показаний конгрессу США о взаимодействии с сайтом WikiLeaks и угрозах свидетелю в 2016 году.

В феврале 2019 года стало известно, что спецпрокурор Роберт Мюллер получил доступ к переписке, которая свидетельствует о связях Стоуна с WikiLeaks.

В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.