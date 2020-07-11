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Трамп сократил тюремный срок своему бывшему советнику Стоуну

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Президент США Дональд Трамп сократил тюремный срок своему бывшему помощнику и другу Роджеру Стоуну, который был осужден в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года.

Смягчение наказания не снимает судимости со Стоуна, однако позволит ему избежать отбытия тюремного заключения.

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«В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованием, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор. <...> Роджер Стоун теперь свободный человек!» — сообщается на сайте Белого дома в пятницу, 10 июля.

Ранее о намерениях Трампа смягчить приговор Стоуну со ссылками на источники сообщал телеканал Fox News.

Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. Он провел расследование, по результатам которого заявил об обвинениях американских спецслужб в адрес России во «вмешательстве в выборы» путем утечки документов через WikiLeaks.

Стоун был признан виновным в даче ложных показаний конгрессу США по поводу взаимодействия с сайтом WikiLeaks, а также угрозах свидетелю в 2016 году.

Трамп ранее не раз называл приговор Стоуну несправедливым.

Первые обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.

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