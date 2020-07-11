Fox News узнал о намерении Трампа сократить тюремный срок экс-советнику Стоуну

Президент США Дональд Трамп намерен смягчить приговор своему экс-помощнику и другу Роджеру Стоуну, который был осужден в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года. Об этом 10 июля сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала рассказали, что американский лидер вот-вот сделает соответствующее заявление, поскольку Стоуну предписано в ближайшие дни явиться для отбывания 40 месяцев тюремного заключения.

Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. Он провел расследование, по результатам которого заявил об обвинениях американских спецслужб в адрес России во «вмешательстве в выборы» путем утечки документов через WikiLeaks.

Стоун был признан виновным в даче ложных показаний конгрессу США по поводу взаимодействия с сайтом WikiLeaks, а также угрозах свидетелю в 2016 году.

Трамп ранее не раз называл приговор Стоуну несправедливым.

Первые обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.