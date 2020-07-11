В Москве понадеялись на выполнение Турцией обязательств по Святой Софии

Россия надеется, что Турция продолжит в полном объеме выполнять обязательства, связанные со статусом собора Святой Софии как объекта ЮНЕСКО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«На Земле сохранилось не так много символов современного мира с историей, уходящей в глубь веков, и влиянием, которое они оказали на эволюцию человечества. Все они требуют самого бережного и уважительного отношения», — сказал он «Интерфаксу».

Грушко подчеркнул, что храм — достояние всего мира, а не только Турции, и именно поэтому находится под охраной ЮНЕСКО.

«Очень хотелось бы надеяться, что все обязательства, связанные с этим статусом храма, управления им, сохранностью и доступностью, будут выполнены в полном объеме», — заявил дипломат.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Таким образом, решение 1934 года о присвоении церкви музейного статуса оказалось отменено.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма. Кроме того, в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

В Греции пообещали ответить санкциями на решение Турции о смене статуса собора.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.