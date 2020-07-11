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В Москве понадеялись на выполнение Турцией обязательств по Святой Софии

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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Россия надеется, что Турция продолжит в полном объеме выполнять обязательства, связанные со статусом собора Святой Софии как объекта ЮНЕСКО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

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«На Земле сохранилось не так много символов современного мира с историей, уходящей в глубь веков, и влиянием, которое они оказали на эволюцию человечества. Все они требуют самого бережного и уважительного отношения», — сказал он «Интерфаксу».

Грушко подчеркнул, что храм — достояние всего мира, а не только Турции, и именно поэтому находится под охраной ЮНЕСКО.

«Очень хотелось бы надеяться, что все обязательства, связанные с этим статусом храма, управления им, сохранностью и доступностью, будут выполнены в полном объеме», — заявил дипломат.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Таким образом, решение 1934 года о присвоении церкви музейного статуса оказалось отменено.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма. Кроме того, в ЮНЕСКО призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

В Греции пообещали ответить санкциями на решение Турции о смене статуса собора.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

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