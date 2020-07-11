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Школьникам дали льготу на путешествия в Крым поездом
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Школьникам дали льготу на путешествия в Крым поездом

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении школьникам льгот на железнодорожные поездки в Крым. Об этом сообщает пресс-служба правительства России в субботу, 11 июля.

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Учащиеся старше 10 лет во время школьных каникул смогут получить 50% скидку на поездки в общих и плацкартных вагонах. В правительстве напомнили, что в поездах других направлений есть детский тариф для путешественников младше 10 лет: до пяти лет ребенок может ехать бесплатно без предоставления отдельного места, до десяти лет — за половину цены.

9 июля были опубликованы результаты исследования банка «Открытие», которые свидетельствуют о том, что главными конкурентами зарубежных туристических направлений в России являются Сочи, Крым и Санкт-Петербург.

Посетить российские курорты планируют 26% опрошенных россиян, при этом 15% участников опроса хотят открыть для себя новые места в стране.

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