Школьникам дали льготу на путешествия в Крым поездом

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении школьникам льгот на железнодорожные поездки в Крым. Об этом сообщает пресс-служба правительства России в субботу, 11 июля.

Учащиеся старше 10 лет во время школьных каникул смогут получить 50% скидку на поездки в общих и плацкартных вагонах. В правительстве напомнили, что в поездах других направлений есть детский тариф для путешественников младше 10 лет: до пяти лет ребенок может ехать бесплатно без предоставления отдельного места, до десяти лет — за половину цены.

9 июля были опубликованы результаты исследования банка «Открытие», которые свидетельствуют о том, что главными конкурентами зарубежных туристических направлений в России являются Сочи, Крым и Санкт-Петербург.

Посетить российские курорты планируют 26% опрошенных россиян, при этом 15% участников опроса хотят открыть для себя новые места в стране.