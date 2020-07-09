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Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Главными конкурентами зарубежных туристических направлений в России являются Сочи, Крым и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Открытие».

Также успешно конкурировать с заграничными курортами могут озеро Байкал, заявили 13% респондентов, 11% опрошенных назвали Алтай, по 9% набрали Казань с Москвой.

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«В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%)», — приводит текст документа «РИА Новости» в четверг, 9 июля.

При этом большая часть респондентов — 42% — намерена провести летний отпуск дома или на даче. Посетить российские курорты планируют 26% опрошенных россиян, при этом 15% участников опроса хотят открыть для себя новые места в стране. После открытия границ для русских туристов за рубеж намерены отправиться 6% респондентов. Не планируют брать отпуск 19% россиян.

Исследование проводилось с 3 по 7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 жителей России в возрасте 18–60 лет с доходом 30–60 тыс. рублей в месяц, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

В июне исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip показало, что почти четверть (24%) россиян намерены провести свой летний отпуск на отечественных курортах, еще 7,7% опрошенных склоняются к данному варианту.

Наиболее привлекательными местами для отдыха в России участники опроса считают Крым — туда планируют отправиться 26,5% респондентов, Краснодарский край (25,2%), Алтай (7,8%), Байкал (5,9%).

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