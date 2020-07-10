Тренера «Спартака» Тедеско дисквалифицировали на три матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) вынес решение в отношении главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско после его удаления в матче против «Локомотива». Об этом 10 июля заявил председатель комитета Артур Григорьянц по итогам заседания.

«Было принято решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско на три матча и оштрафовать его на 500 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении резервного судьи после своего удаления в матче с «Локомотивом», — приводит его слова пресс-служба РФС.

Григорьянц также призвал тренеров, футболистов и других официальных лиц клубов воздерживаться от действий, которые могут повлечь применение санкций за дисциплинарное нарушение.

Матч состоялся 8 июля в Москве и завершился ничьей (1:1). В конце первого тайма Тедеско был удален с поля после спора с судьей из-за назначенного пенальти, который в итоге позволил «Локомотиву» сравнять счет.

По словам Тедеско, во время игры судьи принимали «неоднозначные решения». В частности, его возмутило, что арбитры при назначении одиннадцатиметрового не обратились к системе видеопомощи.