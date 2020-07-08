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«Спартак» и «Локомотив» сыграли вничью в футбольном дерби

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.

«Дерби — это всегда отдельный матч, не зависящий от состояния команд»
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Матч прошел на стадионе крсно-белых в Тушино. Гол за «Спартак» забил Эсекель Понсе (38-я минута), «Локомотив» ответил точным ударом с пенальти Алексея Миранчука на 43-й минуте.

Еще одним запоминающимся моментом игры стало удаление тренера красно-белых Доменико Тедеско в первом тайме за споры с судьей из-за назначенного пенальти.

Ранее 8 июля сообщалось, что футболисты ЦСКА разгромили «Оренбург» в матче 27-го тура. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу армейцев.

Чемпионат России возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Он завершится 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.

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