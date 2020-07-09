Главный тренер «Спартака» оценил судейство в матче против «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал на пресс-конференции матч с «Локомотивом» в рамках «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Встреча команд прошла 8 июля в Москве и завершилась ничьей (1:1). В конце первого тайма Тедеско был удален с поля после спора с судьей из-за назначенного пенальти, который в итоге позволил «Локомотиву» сровнять счет.

«Я шокирован матчем <...> Уважаю работу судей, знаю, что она не простая, но хотел бы, чтобы они уважали и нашу работу. То, что сегодня произошло, не первый раз происходит со «Спартаком», — приводит слова тренера «Советский спорт».

По словам Тедеско, во время игры судьи принимали «неоднозначные решения», в частности, его возмутило, что арбитры при назначении одиннадцатиметрового не обратились к системе видеопомощи.

Ранее стало известно, что Тедеско сохранит свою позицию главного тренера в «Спартаке» в следующем сезоне.