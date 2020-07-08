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Спорт
Газизов назначен гендиректором ФК «Спартак»

Газизов назначен гендиректором ФК «Спартак»

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Московский футбольный клуб «Спартак» назначил Шамиля Газизова на пост генерального директора. Об этом в среду, 8 июля, объявил владелец клуба Леонид Федун.

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Накануне «Спартак» объявил об уходе с этой должности немца Томаса Цорна. Он занимал ее с 14 мая 2019 года.

«Мы с Цорном расстались по-хорошему, я благодарен ему за всё хорошее, что он сделал. На этой неделе Газизов приступит к работе в качестве генерального директора», — отметил Федун в разговоре с журналистами.

Ранее Газизов занимал эту же позицию в футбольном клубе «Уфа».

Кроме того, Федун подтвердил, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сохранит свой пост в будущем сезоне. Немецкий специалист перешел в московский клуб по рекомендации Цорна осенью 2019 года.

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