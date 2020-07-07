Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна. Сообщение об этом опубликовано 7 июля на официальном сайте клуба.

«Клуб благодарит Томаса за проделанную работу и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

В настоящее время клуб рассматривает несколько кандидатов на позицию генерального директора. Решение о назначении будет принято в ближайшее время.

По информации издания «Чемпионат», высшее руководство «Спартака» рассматривает на эту должность бывшего генерального директора футбольного клуба «Монако» Вадима Васильева.

Цорн занимал должность гендиректора «Спартака» с 14 мая 2019 года. На данный момент клуб занимает седьмое место в турнирной таблице «Тинькофф Российской премьер-лиги».

1 июля «Спартак» объявил об уходе форварда Андре Шюррле и хавбека Лоренсо Мельгарехо по истечении срока действия контрактов.