Цорн предложил Доменико Тедеско на должность главного тренера «Спартака»

Футбольный клуб «Спартак» рассматривает бывшего тренера «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного тренера команды, передает «Спорт-Экспресс».

Его кандидатуру предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019 года. Под его руководством в сезоне-2017/18 «Шальке» заняла второе место в бундеслиге.

В марте Тедеско уволили после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

29 сентября в отставку ушел главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Он подал заявление сразу после матча с ФК «Оренбург». Встреча прошла закончилась со счетом 2:1 в пользу «Оренбурга». Поражение стало для «Спартака» четвертым подряд в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).