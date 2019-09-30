Прямой эфир

Цорн предложил Доменико Тедеско на должность главного тренера «Спартака»

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футбольный клуб «Спартак» рассматривает бывшего тренера «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного тренера команды, передает «Спорт-Экспресс».

Его кандидатуру предлагает гендиректор красно-белых Томас Цорн. 34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019 года. Под его руководством в сезоне-2017/18 «Шальке» заняла второе место в бундеслиге.

В марте Тедеско уволили после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

29 сентября в отставку ушел главный тренер «Спартака» Олег Кононов. Он подал заявление сразу после матча с ФК «Оренбург». Встреча прошла закончилась со счетом 2:1 в пользу «Оренбурга». Поражение стало для «Спартака» четвертым подряд в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бубнов оправдал уволенного из ФК «Спартак» тренера Кононова
Главного тренера «Спартака» отправили в отставку

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019