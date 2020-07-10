Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минфин подготовил поправки в законодательство о налоговом маневре в IT-сфере
Общество
Действие просроченных водительских прав продлили до конца 2020 года
Общество
Голикова призвала россиян прививаться от сезонных инфекций
Мир
ВОЗ запланировала помочь бросить курить более 1 млрд людей
Общество
В Крыму открылся молодежный форум «Таврида»

ЮНЕСКО выразила сожаление в связи с решением Турции по собору Святой Софии

0
Фото: REUTERS/Murad Sezer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сожалеет о принятом Турцией решении изменить статус собора Святой Софии. Об этом в пятницу, 10 июля, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле послу Турции при организации.

«Завоевание Константинополя 2.0»: Айя-София стала мечетью
Госсовет Турции официально изменил статус одного из главных символов христианства

«Генеральный директор Одре Азуле глубоко сожалеет о принятом без предварительного диалога решении турецких властей изменить статус Святой Софии. Она выразила свою глубокую озабоченность послу Турции при ЮНЕСКО», — говорится в заявлении организации, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Азуле отметила, что собор является «архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков», а статус музея собора является символом диалога.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма. Кроме того, в ЮНЕСКО ранее 10 июля призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020