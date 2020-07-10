ЮНЕСКО выразила сожаление в связи с решением Турции по собору Святой Софии

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сожалеет о принятом Турцией решении изменить статус собора Святой Софии. Об этом в пятницу, 10 июля, заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле послу Турции при организации.

«Генеральный директор Одре Азуле глубоко сожалеет о принятом без предварительного диалога решении турецких властей изменить статус Святой Софии. Она выразила свою глубокую озабоченность послу Турции при ЮНЕСКО», — говорится в заявлении организации, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

Азуле отметила, что собор является «архитектурным шедевром и уникальным свидетельством встречи Европы и Азии на протяжении веков», а статус музея собора является символом диалога.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь. Госдума составила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу этого храма. Кроме того, в ЮНЕСКО ранее 10 июля призвали турецкую сторону не принимать этого решения.

Софийский собор освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим христианским храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года носит статус музея, а в 1985 году его признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.