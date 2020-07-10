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Хабаровские депутаты ЛДПР допустили сдачу мандатов из-за задержания Фургала

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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Депутаты Хабаровской краевой думы от ЛДПР готовы рассмотреть вопрос о сдаче мандатов из-за задержания главы региона Сергея Фургала. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил лидер фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр.

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«Мы защищаем своих партийцев, людей, с которыми мы много лет знаем друг друга. И самое для нас непонятное — почему, когда жители края большинством голосов отдают за представителей ЛДПР, сразу же начинаются уголовные дела, разбирательства», — приводит «РИА Новости» слова Зюбра.

Он подчеркнул, что местные депутаты готовы рассмотреть вопрос о сдачи мандатов и таким образом поддержать инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который накануне заявил, что фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала. Кроме того, Жириновский отказался исключать губернатора Хабаровского края из партии.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ задержали Фургала 8 июля. Следствие считает, что Фургал причастен к организации убийств и к покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Фургала доставили в Москву и предъявили ему обвинение в покушении на убийство и организации убийств. Кроме того, на губернатора дали показания предполагаемые соучастники преступлений.

По словам секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова, Фургал вину в инкриминируемых ему преступлениях не признал.

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