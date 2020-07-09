Жириновский пригорозил сложением полномочий депутатами ЛДПР из-за Фургала

Фракция ЛДПР в Госдуме может сложить полномочия в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил лидер партии Владимир Жириновский на заседании нижней палаты парламента в четверг, 9 июля.

«Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что за бардак в стране», — сказал Жириновский.

По словам депутата, к протесту могут присоединиться и другие представители политсилы в органах государственной власти России. «Мы можем вывести всех депутатов фракции ЛДПР к «Лефортово», и стоять там, пока не освободят Фургала», — отметил он.

Жириновский добавил, что в партии могут попросить состоящих в ней губернаторов, например из Смоленска, Владимира, подать в отставку из солидарности, а также выйти из состава Центризбиркома и Счетной палаты.

Глава политсилы подчеркнул, что Фургал, который состоит в ЛДПР, никогда не будет исключен из этой партии.

По словам депутата, партия возмущена задержанием Фургала через 15 лет после совершения предполагаемых преступлений и будет защищать его.

Следователи совместно с сотрудниками ФСБ России задержали Фургала 8 июля. Он проходит по уголовному делу об организованной преступной группе, которая причастна к планированию и совершению убийств в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. По данным РЕН ТВ, его в том числе подозревают в организации убийств и покушений на бизнесменов.

Предполагаемые соучастники убийств, которые вменяются губернатору, дали показания против него.

Фургал уже доставлен в Москву. СК проверяет его на причастность и к другим тяжким преступлениям.