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Собак учат выявлять COVID на пунктах погранконтроля

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В нескольких странах Европы проходят тренировки собак, которые способны обнаружить COVID-19. Согласно исследованиям, точность тестов от четвероногих — около 80–90%. Ученые из Финляндии рассчитывают, что к осени получится подготовить собак, которые смогут выявлять зараженных коронавирусом людей на пунктах пограничного контроля.

«Мы все нуждаемся в мгновенном обнаружении вируса в таких местах, как аэропорты, учебные и медицинские учреждения. Наш эксперимент показывает, что собаки способны на это, поэтому мы связываемся с представителями МИДов и пограничных служб», — заявила «Известиям» руководитель финской исследовательской группы DogRisk Анна Хельм-Бьеркман.

Обученные собаки смогут не только облегчить трудоемкий процесс проверки туристов, но и помогут сэкономить, сообщили эксперты. Как отметил в беседе с «Известиями» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, это направление особенно полезно для стран со слабой системой здравоохранения, где проблематично использовать дорогостоящее оборудование.

«Нюх собаки не обмануть, чего не скажешь о приборах. Бесконтактные термометры, которые используют сейчас в аэропортах, гораздо менее эффективны, ведь допускают неточности», — отметил ветеринар.

В Германии подобный эксперимент запустили при участии вооруженных сил. Пока проект находится на начальной стадии, ученые внимательно следят за состоянием питомцев и всё еще не отрицают риск заражения собаки от человека. Среди участников эксперимента в Финляндии, Великобритании и Германии таких случаев нет, однако в мире уже фиксировали, что причиной смерти питомца был COVID-19.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обонятельные типы: собак учат выявлять COVID на пунктах погранконтроля

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