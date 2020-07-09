Дело возбудили после гибели монтера при падении столба в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело после гибели электромонтера при падении опоры линии электропередачи. Проверка проводится по факту нарушения правил охраны труда.

Трагедия произошла в городе Игарка Туруханского района. По данным следствия, выездная бригада проводила восстановление электроснабжения после пожара в частном доме. Электромонтер выполнял высотные работы. Когда мужчина поднимался по опоре ЛЭП с целью обрезки проводов, столб сломался и упал. В результате рабочий получил смертельные травмы, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных работников УК «Дирекция муниципального заказа».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области рабочий погиб при ремонте внутренней части дымовой трубы котельной.