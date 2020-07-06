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Рабочий погиб во время ремонта котельной в Мурманской области

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Следственный комитет начал проверку по факту несчастного случая на котельной в Кандалакше Мурманской области. Рабочий погиб при ремонте внутренней части дымовой трубы.

По данным следствия, сотрудник ассоциации промышленного альпинизма использовал специальную рабочую площадку. В ходе работ один из стропов ослаб, в результате площадка накренилась, рабочий потерял равновесие и упал внутрь трубы. Об этом сообщает ИА «Би-порт». От полученных травм мужчина погиб.

Следователи уточнили, что рабочий не использовал страховочный трос. По результатам проверки будет дана юридическая оценка работы организации, которая отвечает за соблюдение правил безопасности работниками.

Ранее сообщалось, что при обрушении стены здания строящегося торгового центра в Зуевке (Кировская область) погибли четверо рабочих.

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