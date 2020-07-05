Четверо погибли при обрушении на стройке в Кировской области

Четверо рабочих погибли при обрушении стены здания строящегося торгового центра в городе Зуевка (Кировская область). Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Подробностей происшествия не приводится.

Обстоятельства и причины выясняются.

3 июля сообщалось, что в Башкирии сотрудник аграрного колледжа погиб под колесами трактора. Это произошло во время трамбовки силосной массы. Трактор перевернулся, 60-летний мужчина получил травмы, от которых скончался.