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В ЦИК указали на невозможность проведения выборов на место Фургала 13 сентября

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Провести выборы главы Хабаровского края в единый день голосования 13 сентября уже нельзя. Об этом в четверг, 9 июля, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

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«В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица [региона] выборы проходят в очередной единый день голосования. С учетом срока назначения (избирательных кампаний. — Ред.), естественно, сейчас уже какие-либо выборы высшего должностного лица (на 13 сентября в Хабаровском крае. — Ред.) назначены быть не могут», — приводит ее слова «РИА Новости».

Отмечается, что согласно российскому законодательству, решение о назначении выборов в региональные органы государственной власти должно быть принято не ранее чем за 100 дней, но и не позднее чем за 90 дней до даты голосования.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание главы региона Сергея Фургала по подозрению в организации убийств, отметил, что чиновник по-прежнему остается губернатором Хабаровского края и решение о его увольнении с этой должности еще не принято президентом. Если это произойдет, отметил Песков, в Кремле об этом объявят.

Фургал был задержан накануне. Его подозревают в организации убийств и покушений на бизнесменов в рамках дела об организованной преступной группе, причастной к планированию и совершению расправ в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Помимо губернатора, в рамках этого дела уже задержали и арестовали четырех участников организованной группы. Им предъявили обвинения в зависимости от роли в преступлениях. На губернатора дали показания предполагаемые соучастники убийств.

В настоящий момент СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям. Его уже доставили в Москву для проведения следственных действий.

Выборы глав регионов пройдут в единый день голосования, запланированный на 13 сентября. Регистрация кандидатов уже завершилась в 11 регионах. Всего на высокие посты в субъектах выдвинуты 134 кандидата, из которых 23 — самовыдвиженцы.

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