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Иран готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing

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Иран заявил, что готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing. Предполагается, что консультации начнутся 20 июля. Теперь Тегеран ждет, какую дату предложит украинская сторона. Украина будет представлять на конференции группу стран. Кроме Киева в коалицию входят Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция — те государства, чьи граждане погибли в катастрофе. Неясным остается вопрос о компенсациях пострадавшим. Замглавы МИД Украины заявил, что точную сумму определит комплексная экспертиза, которая учтет все обстоятельства дела. Boeing 737 потерпел крушение сразу после вылета из Тегерана 8 января. Через три дня иранские военные признали, что случайно сбили самолет. В авиакатастрофе погибли 176 человек.

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