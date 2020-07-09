Иран готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing

Иран заявил, что готов к переговорам с Украиной по сбитому Boeing. Предполагается, что консультации начнутся 20 июля. Теперь Тегеран ждет, какую дату предложит украинская сторона. Украина будет представлять на конференции группу стран. Кроме Киева в коалицию входят Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция — те государства, чьи граждане погибли в катастрофе. Неясным остается вопрос о компенсациях пострадавшим. Замглавы МИД Украины заявил, что точную сумму определит комплексная экспертиза, которая учтет все обстоятельства дела. Boeing 737 потерпел крушение сразу после вылета из Тегерана 8 января. Через три дня иранские военные признали, что случайно сбили самолет. В авиакатастрофе погибли 176 человек.