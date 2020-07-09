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В ВОЗ назвали маловероятным распространение бубонной чумы в России
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В ВОЗ назвали маловероятным распространение бубонной чумы в России

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Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
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Распространение в России бубонной чумы, случаи заражения которой зафиксировали в Китае и Монголии, крайне маловероятно. Об этом заявила ТАСС в четверг, 9 июля, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос о риске попадания инфекции в нашу страну.

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«Чума является редким заболеванием, в основном в определенных географических зонах, где она все еще эндемична. В Китае в последнее десятилетие были зарегистрированы спорадические случаи появления чумы», — сказала она.

По слова Вуйнович, бубонная чума — самая распространенная форма этого заболевания и передается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что болезнь с трудом передается от человека к человеку. Против возбудителя чумы есть эффективное лечение антибиотиками и вакцина, отметила она. «Поэтому маловероятно, чтобы заболевание могло бы иметь широкое распространение в России даже после выявления единичных случаев», — пояснила Вуйнович.

В начале июля в Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы. На следующий день в российском посольстве в Улан-Баторе заверили, что не стоит беспокоиться, поскольку местные власти принимают все необходимые меры.

5 июля диагноз «бубонная чума» подтвердился у скотовода, который находился в больнице города Баян-Нур на севере Китая. Еще два случая этого заболевания подтвердились в китайской провинции Внутренняя Монголия 8 июля.

В свою очередь Роспотребнадзор заявил о контроле над ситуацией с чумой на российских границах. Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщил об отсутствии опасности распространения заболевания в России, несмотря на возможность единичных случаев заражения.

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