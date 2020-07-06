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В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Опасности распространения бубонной чумы в России нет, несмотря на возможность единичных случаев заражения. Об этом заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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«Чума — не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство. <...> Единичные случаи <...> не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой», — сказал Малеев в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что в России работают противочумные институт и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена.

Малеев полагает, что в Монголии несколько человек заразились из-за того, что ели мясо сурков, которые переносят болезнь, пишет «Газета.ру».

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, 1 июля зафиксировали вспышку бубонной чумы. На следующий день в посольстве России в Улан-Баторе заверили, что поводов для беспокойства нет, так как местные власти предпринимают все необходимые меры.

Кроме того, 5 июля диагноз «бубонная чума» подтвердился у скотовода, находящегося в больнице города Баян-Нур, расположенного на севере Китая.

Доктор медицинских наук Владислав Жемчугов отметил, что во вспышках бубонной чумы в Монголии и Китае нет ничего удивительного, так как эти регионы являются тысячелетними природными очагами инфекции.

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