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Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае

Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае

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Фото: TASS/Imago/Xinhua
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Во вспышках бубонной чумы в Монголии и Китае нет ничего удивительного, так как эти регионы являются тысячелетними природными очагами инфекции. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил специалист по особо опасным болезням, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, в данных странах есть специальные службы для предотвращения эпидемии. При этом инфекционист добавил, что некоторые пограничные с азиатскими странами российские регионы, в том числе Тува, Алтай и Иркутская область, также являются природными очагами бубонной чумы.

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Жемчугов отметил, что вспышки на данных территориях бывают довольно часто. Так, осенью вспышка регистрировалась в КНР, несколько лет назад бубонная чума наблюдалась на Алтае. Врач уточнил, что в ближайшее время в Китае объявят «реальный карантин с войсками» в связи с тем, что бубонная чума является инфекцией первой группы опасности.

Специалист рассказал, что местные жители едят сурков и сусликов, блохи с которых проникают в жилища. Местным жителям уже запретили охотиться на подобных животных и употреблять их в пищу, а также обязали сообщать о мертвых или больных зверях и внезапных смертях людей.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что диагноз «бубонная чума» подтвердился у скотовода, находящегося в больнице города Баян-Нур автономного района Внутренняя Монголия, расположенного на севере Китая.

1 июля в Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин. Тела бубонной чумы обнаружили у двоих местных жителей, женщины и мужчины. Отмечается, что перед началом болезни они оба употребили в пищу сырое мясо сурка.

Посольство России в Улан-Баторе, в свою очередь, заверило, что причин для беспокойства из-за вспышки заболевания нет, так как местные власти оперативно отреагировали и приняли все необходимые меры.

В ноябре 2019 года во Внутренней Монголии было зафиксировано четыре случая заражения бубонной чумой. Отмечалось, что чума передается человеку в результате укуса инфицированной блохи, при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем. Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30–60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу.

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