Бубонную чуму подтвердили у скотовода на севере Китая

Диагноз «бубонная чума» подтвердился у скотовода, находящегося в больнице города Баян-Нур автономного района Внутренняя Монголия, расположенного на севере Китая. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает газета «Синьцзинбао» со ссылкой на комитет здравоохранения города.

Мужчина в настоящий момент изолирован. Его состояние оценивается как стабильное.

Ранее в этот же день сообщалось о пациенте с подозрением на это заболевание в Баян-Нуре. В связи с этим комиссия по здравоохранению города объявила третий уровень эпидемиологического предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней.

Согласно ему, местным жителям в целях обеспечения личной защиты и повышения осведомленности напомнили, что несанкционированная охота на животных, которые могут стать источником эпидемии заболевания, а также вывоз их за пределы так называемой зоны эпидемии запрещены.

Граждан призвали немедленно сообщать о больных или мертвых сурках, а также о других животных или людях, смерть которых была необъяснимой. Пациенты с высокой температурой также должны сообщать о своем состоянии здоровья.

1 июля в Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин. Тела бубонной чумы обнаружили у двоих местных жителей, женщины и мужчины. Отмечается, что перед началом болезни они оба употребили в пищу сырое мясо сурка.

Посольство России в Улан-Баторе, в свою очередь, заверило, что причин для беспокойства из-за вспышки заболевания нет, так как местные власти оперативно отреагировали и приняли все необходимые меры.

В ноябре 2019 года во Внутренней Монголии было зафиксировано четыре случая заражения бубонной чумой. Отмечалось, что чума передается человеку в результате укуса инфицированной блохи, при контакте с заболевшим и воздушно-капельным путем. Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30–60%, а легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу.