Роспотребнадзор заявил о контроле над ситуацией с чумой на границах

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой и другими инфекционными заболеваниями на границах России. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в понедельник советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, несмотря на возможность единичных случаев заражения.

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, 1 июля зафиксировали вспышку бубонной чумы. На следующий день в посольстве России в Улан-Баторе заверили, что поводов для беспокойства нет, так как местные власти предпринимают все необходимые меры.

Кроме того, 5 июля диагноз «бубонная чума» подтвердился у скотовода, находящегося в больнице города Баян-Нур, расположенного на севере Китая.