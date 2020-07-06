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Роспотребнадзор заявил о контроле над ситуацией с чумой на границах

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Роспотребнадзор контролирует ситуацию с бубонной чумой и другими инфекционными заболеваниями на границах России. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Ранее в понедельник советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, несмотря на возможность единичных случаев заражения.

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, 1 июля зафиксировали вспышку бубонной чумы. На следующий день в посольстве России в Улан-Баторе заверили, что поводов для беспокойства нет, так как местные власти предпринимают все необходимые меры.

Кроме того, 5 июля диагноз «бубонная чума» подтвердился у скотовода, находящегося в больнице города Баян-Нур, расположенного на севере Китая.

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