В Крыму указали на проблемы соблюдения дистанции на пляжах

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что на полуострове соблюдаются практически все рекомендации Роспотребнадзора по организации отдыха россиян. Однако, по его словам, в региональном правительстве просто не знают, как обеспечить социальное дистанцирование на пляжах.

Он отметил, что «физически» он не может обязать руководство санаториев выполнить соответствующие рекомендации, поэтому он просто этого от них не требует.

«Все рекомендации Роспотребнадзора практически в полном объемы выполняются, кроме дистанцирования на пляже. Я не знаю, каким образом обязать руководителей санаториев следить за соблюдением этого дистанцирования, кроме открытого информирования», — цитирует его «РИА Новости».

Аксенов указал, что ответственность за соблюдение социального дистанцирования на пляжах полуострова лежит сугубо на отдыхающих. Они, по его словам, должны осознавать, что могут заразиться коронавирусом, находясь рядом с незнакомцами.

В настоящий момент, как отметил глава республики, готовы работать на условиях Роспотребнадзора более 650 объектов размещения полуострова. Уже открыто 450 пляжей.

Также он уточнил, что двухнедельная обсервация для туристов, въезжающих на полуостров, вряд ли возобновится, так как любые откаты к периоду карантина из-за возможного всплеска заболевания пагубно скажутся на экономике полуострова.

«Курортный сезон начался, и любые решения, связанные с откатом назад (имеются в виду решения по открытию бизнеса), повлекут еще большие, худшие последствия», — пояснил губернатор.

По его словам, на случай роста заболеваемости коронавирусом в республике зарезервировано 956 коек. В настоящий момент их заполняемость составила 10%, и система здравоохранения готова к принятию курортников. Также Аксенов выразил надежду, что жаркая погода и солнце уменьшат активность вируса.

Крым начал принимать отечественных туристов с 1 июля. Тогда же первый поезд «Гранд сервис экспресса» из Кисловодска отправился в Крым и стало известно о первом железнодорожном маршруте Санкт-Петербург ― Евпатория.

По данным портала стопкоронавирус. рф, на сегодняшний день на полуострове с момента распространения инфекции зарегистрировано 789 случаев COVID-19 (за минувшие сутки — 28), скончались 12 человек, выздоровели 596 пациентов.