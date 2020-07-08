Авиакомпании смогут выдавать ваучеры за отмененные рейсы вместо денег. Постановление правительства РФ утвердило список обстоятельств. К ним относятся: наступление чрезвычайной ситуации или угроза ее возникновения, а также введение режима повышенной готовности. Компания в течение трех лет обязана принять ранее уплаченную сумму в счет уплаты другого перелета. В случае нехватки средств пассажир может доплатить. Клиенту вернут сумму, даже если он сам отказался лететь по вышеупомянутым причинам. В законодательстве могут закрепить право пассажиров продавать ваучер.