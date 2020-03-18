Авиационный транспорт и туризм поддержат рублем

Поддержка авиационного транспорта и туризма обойдется бюджету в 50 млрд рублей. В эту сумму входит объявленная отсрочка налоговых выплат для перевозчиков, удешевление лизинга, заморозка аэропортных сборов. В ближайшее время Центробанк может распространить подобные меры на гостиничный бизнес, рестораны, спортивную и развлекательные сферы. Суммарно бюджет потратит на поддержку экономики в условиях пандемии COVID-19 100 млрд рублей.