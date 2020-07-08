Только без драмы: ГИТИС составит списки неадекватных абитуриентов

Вступительные экзамены в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) стали настоящим испытанием не только для абитуриентов, но и для преподавателей. Шутка ли: потенциальные студенты пытались пронести в здание три ножа, распылить газовый баллончик и даже инсценировать публичное самоубийство. Теперь в институте создают списки опасных абитуриентов. О том, кто попадет в списки, как часто театральные вузы штурмуют странные абитуриенты и где проходит грань между самовыражением и неадекватностью, читайте в материале «Известий».

«Ты мне веришь или нет?»

«Всё прослушивание проходило как обычно. Дошла очередь до последнего парня, который вышел и начал читать Маяковского. В какой-то момент он достал пистолет — комиссия сразу же стала останавливать абитуриента, но он не слышал их, продолжил читать, а в конце стихотворения выстрелил себе в грудь и упал прямо у задника! — рассказывает «Известиям» одна из абитуриенток ГИТИСа. — Выстрел был очень громким! Все будто приклеились к спинкам стульев. По белой рубашке потекла кровь (как оказалось, бутафорская)... Вокруг сильно запахло порохом. Парня просили встать, но он не реагировал. Длилось это секунд 10–15. Я так испугалась! Хотелось подбежать и привести его в чувства, я подумала, что он действительно выстрелил в себя. Потом парень встал и сразу спросил: «Вы мне поверили или нет?»

Как рассказывает девушка, было заметно, что члены комиссии немного испугались, но вида старались не подавать, держались спокойно и сдержанно и даже после такого «спектакля» попросили парня перевоплотиться в беззубого старика, который продает пистолет.

«Он попытался подойти к членам комиссии, но они его притормозили и попросили оставаться на сцене. Для убедительности он выстрелил еще раз в воздух, — говорит девушка. — Выходя из аудитории, все были в шоке. Меня даже трясло от испуга и неожиданности. Конечно, дальше на испытания парня не пропустили. Читал он убедительно, у меня даже мурашки побежали. Было видно, что его хотели слушать, так что это «шоу» оказалось явно ни к чему ».

Только без драмы Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

По словам ректора института Григория Заславского, в этом году это был не единственный инцидент во время прослушиваний.

« Другая расстроенная девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика. Не дали. Третья выбежала в туалет, а по возвращении торжественно бросила на сцену использованный тампон и сопроводила этот яркий художественный жест проклятиями », — написал на своей страничке в Facebook Григорий Заславский.

По следам происшедших событий было решено отрегулировать рамки на входе (бдительная охрана уже изъяла три ножа). Кроме того, неадекватных абитуриентов будут заносить в списки — для себя и коллег из других театральных вузов, поскольку часто ребята одновременно подают документы в вузы «большой пятерки» (ГИТИС, ВГИК, «Щепка», «Щука», Школа-студия МХАТ).

Предупредительные меры

Случай в ГИТИСе заставил задуматься и руководство других творческих вузов — с подобным неадекватным поведением там не сталкивались, но планируют принять дополнительные меры безопасности. Как отмечает ректор Театрального института им. Б.В. Щукина Евгений Князев, каждый абитуриент будет проходить через металлоискатель, вынимать и показывать содержимое карманов и сумок. Кроме того, считает Князев, абитуриентам театральных вузов также необходимо предоставлять медицинские справки об отсутствии психических отклонений.

Как уточняет в беседе с «Известиями» адвокат Максим Блинов, необходимость предоставления такой справки можно прописать во внутреннем уставе и это будет абсолютно легитимно . Что же касается списка, то сам по себе он не будет иметь юридической силы. Другое дело, если списки пропишут в уставе института, который будет подразумевать определенное поведение будущего студента — каждый вуз вправе устанавливать свои правила .

Только без драмы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

« Фактически можно прописать, например, что запрещено приносить с собой такие-то вещи, оружие, муляжи — как в аэропорту , — поясняет адвокат. — При этом, если абитуриента внесли в список в ГИТИСе и он пошел поступать в «Щепку», то «Щепка» не имеет право отказать только на основании того, что его внесли в список. В том университете, где прописаны правила, список будет иметь силу, а для остальных университетов — только на уровне человеческих отношений».

По словам Максима Блинова, абитуриент, которому отказывают в поступлении, имеет право подать административный иск в соответствии с Кодеком административного судопроизводства и обжаловать действие или бездействие должностных лиц. «Уставом можно запретить что-то с собой проносить, но запретить поступление в вуз не имеют право », — отмечает адвокат.

Ни дня без странностей

« Оружие, баллончики — это редкая история, потому что везде есть рамки металлоискателей . Но абитуриенты устраивают «концерты» и демонстрируют неадекватное поведение буквально каждые пять минут. Эта профессия очень творческая, конкурс большой. Прослушивания проходят нон-стоп каждый день, поэтому надо привлекать внимание. Такого, чтобы за день не было какого-то неадеквата, не бывает », — рассказывает «Известиям» на условиях анонимности выпускница Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина.

По словам собеседницы «Известий», случаи бывают разные — абитуриенты не знают, что «стрельнет», поэтому делают всё возможное, исходя из своего личного представления .

«Была ситуация, когда у нас в «Щепке» девочка выходила в окно — так пыталась привлечь внимание. Могут раздеться на сцене догола , — говорит собеседница издания. — В ход идет всё: слезы, крики, кулаки… Особенно к концу дня, когда педагоги сидят уставшие, ты читаешь, а на тебя никто не смотрит и не обращает внимания ».

Только без драмы Фото: Depositphotos

По этой причине, например, результаты не говорят сразу и оглашают отказы за пределами аудитории — желательно вообще на улице.

« Очень часто, через пятерку, десятку есть такой мальчик или девочка, которые после отказа врываются в аудиторию, бегут к педагогам и спрашивают: «Почему вы меня не взяли?» Либо чем-нибудь в них кидаются. На моей памяти была ситуация — отказали какой-то пятерке. Одна девочка была удивлена отказом, обозлена, и так совпало, что в этот момент из аудитории вышел педагог, который ее не принял: она вытащила из сумки книжку и швырнула ему в спину ».

Обычно, рассказывает выпускница, на прослушивании на сцене нет лишних предметов, но однажды остались декорации. Барышня, обозленная отказом, запустила в педагога железным канделябром. К счастью, тот увернулся .

Личная Олимпиада

Как отмечает выпускница «Щепки», главное даже не где ты учишься, а у кого .

«Сейчас курс в ГИТИСе набирает Юрий Бутусов, и там толпа. Колоссальное давление. На секундочку: если ты не поступишь, то в следующий раз мастер, к которому ты хочешь попасть, будет доступен только через четыре года. Конечно, «сносит кукушку», и люди начинают такое творить… » — говорит собеседница издания.

Растет напряженность: профессия становится всё популярнее, приносит всё больше денег, от этого и конкуренция растет. Кроме того, еще лет 10 назад, отмечает собеседница «Известий», учили тому, что педагог всегда прав, к нему испытывали большое уважение и доверие.

« Сейчас кругом говорят о том, что каждый человек — личность, «я художник, я так вижу». Раньше, если ты толстая, страшная и не выговариваешь половины букв, ты не пойдешь поступать в театральный, а сейчас пойдешь, потому что ты «уникальная». Они не понимают, почему им отказывают. Дети сейчас раскрепощенные, легче выплескивают свои эмоции — для профессии это хорошо. Для того чтобы пырнуть кого-то ножом в коридоре — нет . Раньше тебе сказали нет — ты в кулачок заплакал и пошел домой. А тут ты можешь закатить скандал: «Я же уникальный! Вы просто не поняли меня!» Очень любят поступать в театральный институт сумасшедшие. Они живут в своем мире».

Только без драмы Фото: ТАСС/Питалев Илья

Грани разумного

« Пост в Facebook привел к тому, что на вчерашний и сегодняшний день у нас много вопросов к преподавателям, а вот абитуриенты идут уже нормальные. Стали оставлять всё оружие дома , — смеется в беседе с «Известиями» ректор ГИТИСа Григорий Заславский. За шесть дней на двух факультетах была прослушана 1 тыс. человек. — Приходят во всеоружии своей подготовленности».

По его словам, всех неадекватных абитуриентов будут заносить в несколько списков: списки тех, кто пришел с огнестрельным оружием, с холодным оружием, травматикой и тех, кто распивал алкогольные напитки в вузе. При этом добавлять по этому поводу строчки в устав не планируют, так как в вузе считают, что достаточно других законов, которые регламентируют запрет на пронос оружия, правила поведения и прочее. Уверяют: ничего лишнего охрана себе не позволит.

Если, например, из «Щуки» сообщат, что некий абитуриент повел себя неадекватно и теперь придет поступать в ГИТИС, к такому человеку просто будет больше внимания на входе.

Интересуемся: где же грань между самовыражением и неадекватностью? Если барышня или молодой человек разденутся на прослушивании — это адекватное поведение или нет? По словам ректора, однозначного ответа нет, в искусстве возможно всё .

« В прошлом году одна из наших преподавательниц написала пост о том, как очень многие молодые люди раздевались полностью и поворачивались, как та избушка из сказки: то к лесу передом, то к лесу задом. Кого-то из них приняли, кого-то нет. Это не может быть ни плюсом, ни минусом. Главное — смысл. Если в этом есть художественный смысл — это одно. Если это всё, что может показать абитуриент, то это другое », — объясняет Григорий Заславский.

Только без драмы Фото: Depositphotos

По его словам, экзальтированные абитуриенты бывали везде и всегда . И режиссеры могут в порыве страсти бросаться книжками.

« Бывают срывы даже у взрослых артистов. Поэтому талант набирающих преподавателей заключается в том, чтобы мысленно отставив в сторону и естественное, и привычное волнение, и экзальтацию, разглядеть то самое, что является способностями и талантом », — замечает глава вуза.

Ищут легкие пути

Ректор ГИТИСа считает, что причиной неадекватного поведения поступающих могло стать долгое пребывание на самоизоляции . По словам врача-психиатра, психотерапевта Евгения Фомина, изолированность от привычного круга общения действительно может негативно влиять на психику. И в случае с карантином есть один нюанс: когда нет живого общения, приходится подключаться к миру через интернет. У новой коммуникации, в свою очередь, и правила новые .

« Если раньше считалось красивым продекламировать стихи, разыграть какую-то сценку — показать настоящий творческий потенциал, то сейчас верх демонстрации — некий перформанс, хайп. И чем вычурнее этот перформанс, тем человек считает себя более успешным . Это гораздо проще — дать некую яркую эмоциональную оценку своему действию. Разовому действию. Если человек придет еще раз, то все уже будут знать, что он не в себе, и больше его не пустят, — говорит «Известиям» врач-психиатр. — Очень мало фильтров: человек выбирает лидеров мнения, он их слушает, не контролируя потребление информации и принимая ее на 100%. Увидел какого-то блогера, который сделал некий перформанс, и пытается за ним повторить».

Распознать неадекватного человека, который может навредить своему здоровью или здоровью окружающих, психике, даже профессионалам бывает сложно . Вероятно, остается отобрать хотя бы орудие опасного перформанса.