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ГИТИС составит список абитуриентов с неадекватным поведением

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российский институт театрального искусства (ГИТИС) будет составлять список абитуриентов, демонстрирующих неадекватное поведение при поступлении. Об этом 6 июля сообщил ректор вуза Григорий Заславский.

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«Те, кто поступают в ГИТИС, одновременно подают документы и во все другие вузы так называемой большой пятерки. То, что все те же дети будут пробовать свои силы во всех остальных вузах — это ВГИК, «Щепка», «Щука», Школа-студия МХАТ, — к гадалке не ходи. Мы подумали о том, чтобы составить список этих опасных абитуриентов и обмениваться друг с другом», — приводит его слова ТАСС.

Заславский рассказал, что у некоторых абитуриентов на входе в институт изъяли ножи. Также на своей странице в Facebook он написал, что во время прослушиваний один молодой человек представил трюк с выстрелом себе в грудь, девушка попыталась распылить в зале содержимое газового баллончика. По его мнению, такое поведение абитуриентов связано с долгим нахождением на самоизоляции. Также он считает, что все эти номера были плохими.

«Я считаю, они провалились дважды: когда плохо прочитали программу, из-за чего комиссия приняла решение их не пропустить на следующий тур, и когда устроили номер со стрельбой и вытаскиванием баллончика. Можно сделать что-то талантливое и интересное, при этом не нажимая на самые примитивные кнопки», — отметил он.

19 июня Минобрнауки запустило сервис «Поступление в вузы онлайн». С его помощью поступающие смогут подать документы в 54 высших учебных заведения через портал госуслуг.

Из-за эпидемиологической ситуации ЕГЭ был перенесен на более поздний срок. Расписание экзаменов публиковал Рособрнадзор. В ведомстве отмечали, что сдать ЕГЭ дистанционно невозможно, так как в этом случае нельзя провести объективную оценку в одинаковых для всех условиях.

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