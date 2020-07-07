Пушков оценил слова главкома ВМС Украины о войне с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков назвал риторической провокацией заявление главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией.

По словам сенатора, воспринимать слова украинского адмирала всерьез не стоит.

«Это риторическая провокация. Цель — поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией», — написал 6 июля Пушков в Twitter.

Он отметил, что как такового военного флота у Украины нет, а Неижпапа командует лишь старыми катерами, однако «побахвалиться хочется».

В начале июля Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море комплексы с новыми ракетами «Нептун». Кроме того, адмирал пообещал не дать России «разгуляться» в Азовском море.

Слова украинского главкома в РФ назвали провокацией. При этом командующий Объединенных сил ВС Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев также не согласился с оценками коллеги, отметив, что войны с Россией не намечается.