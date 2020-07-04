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Украина планирует разместить ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

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Фото: wikimedia.org
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В 2021 году военно-морские силы (ВМС) Украины планируют развернуть три дивизиона противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун». Об этом в субботу, 4 июля, в интервью украинской службе «Радио Свобода» объявил командующий украинскими ВМС Алексей Неижпапа.

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По словам командующего, два комплекса разместят на Черном море, один — на Азовском.

«Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять», — заявил он.

Испытания крылатой ракеты прошли в июне на полигоне Алибей под Одессой. Тогда были выпущены две ракеты, они поразили морские мишени на расстоянии 80 км от берега. 27 июня экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов опубликовал видео испытаний. При этом год назад он заявлял, что «Нептун» может уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Крымский мост. Украинский военный эксперт Михаил Жирохов также заявил, что Р-360 сможет «дотянуться» до целей вокруг Крыма, а с побережья Азовского моря — до кораблей в районе порта Новороссийск.

В его словах усомнился экс-начальник зенитных ракетных войск (ЗРВ) командования специального назначения ВВС России, полковник Сергей Хатылев. Он заверил, что любые атаки будут отражены дежурными силами и средствами без привлечения дополнительных сил.

Ракета комплекса «Нептун» — это модернизированная советская ракета X-35, которая сегодня применяется в российской армии в морском, авиационном и береговом форматах. «Нептун» предназначен для поражения надводных целей водоизмещением до 5 тыс. т, то есть он может использоваться в борьбе с крупными военными и транспортными кораблями, десантными катерами и баржами.

Дальность пуска Р-360 достигает 280 км, скорость — 1000 км/ч на высоте полета в 3–10 м над уровнем моря. Масса ракеты составляет 870 кг, боевая часть весит 150 кг. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

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