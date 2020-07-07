В ВСУ оценили вероятность «вторжения» России

Вооруженные силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил командующий Объединенных сил ВС страны, генерал-лейтенант Сергей Наев.

6 июля в эфире ICTV военный отметил, что Киев подготовил планы на случай любых военных угроз.

«Военные угрозы есть потенциальные те, которые могут при определенных обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе… станут полномасштабной агрессией. Сейчас угрозы вторжения Российской Федерации в Украину ВСУ не отмечают», — указал он.

При этом слова главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы о подготовке к полномасштабной войне с Россией, Наев назвал преувеличением. По его словам, адмирал совсем недавно получил новую должность и не обладает 100% данных о ситуации.

Кроме того, генерал добавил, что угрозы создания ударных формирований со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик также нет. Но украинские военные укрепились в данном регионе.

Ранее в понедельник, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о возможном ответе России в случае удара Украины по Крыму. По его словам, российская армия ударит не только по атакующим силам противника.