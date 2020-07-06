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Эксперт назвал возможный ответ на удар Украины по Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В случае нападения Украины на Крым российская армия ударит не только по атакующим силам противника, но и по базам и штабам. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

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Так специалист прокомментировал заявления главкома ВМС Украины Алексея Неижпапы, сообщившего о подготовке своей страны к военным действиям против России.

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», — подчеркнул Кнутов 6 июля в разговоре с «Вечерней Москвой».

Эксперт также выразил уверенность, что слова Неижпапы ничто иное, как политическая бравада и попытка Украины напомнить о себе.

Кроме того, Кнутов отметил, что у Киева нет потенциала для ведения войны с Россией. Он напомнил о том, что после распада СССР все военные мощности и оружие, доставшиеся Украине, были «разворованы и распроданы».

Однако эксперт предупредил о попытках США и НАТО сделать из Украины «троянского коня», ведь под видом оборонительных операций Киеву продают летальное оружие, в том числе ракетные комплексы Javelin.

В начале июля Неижпапа рассказал, что Украина готовится к военной конфронтации с Россией, а также объявил о планах разместить в Черном море противокорабельные комплексы с новыми ракетами «Нептун». Член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев назвал подобные слова провокацией.

Кроме того, командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев сообщил об усилении боевой готовности войск на границе с Крымом.

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