Флот Украины начал готовиться к конфронтации с РФ

Командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что ВМС страны готовятся к полномасштабным боевым действиям c Россией, в которых ожидается много потерь военных и гражданского населения. Об этом он сообщил в интервью газетe «Думская» в воскресенье, 5 июля.

По его словам, Киев намерен «вернуть» Крым, a также ведет подготовку к войнe с Россией. «Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война», — заявил контр-адмирал.

По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — заявил Неижпапа.

По его словам, сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове.

Ранее, 4 июля, Неижпапа объявил о планах Украины разместить в Черном море в 2021 году противокорабельные комплексы с крылатыми ракетами «Нептун».