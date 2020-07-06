Парфенов с женой покинули Россию

Российский журналист Леонид Парфенов и его жена Елена Чекалова улетели из России. Об этом в понедельник, 6 июля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пара покинула страну 2 июля рейсом Москва - Франкфурт-на-Майне.

В тот же день супруга журналиста опубликовала в Facebook фотографию с подписью «Ну вот и все». Подписчики предположили, что речь идет об эмиграции. Спустя несколько часов Чекалова удалила пост.

В период пандемии коронавируса вылететь из России возможно для учебы, работы или лечения. Гражданам РФ для посещения и ухода за родственниками, проживающими за границей, необходимо доказать свое родство с ними.

Иностранцам, въезжающим в страну для лечения, также необходимо предъявить документы, в том числе приглашение, выданное медицинской организацией.

С 4 апреля Россия полностью остановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Нескольким компаниям разрешено осуществлять только вывозные рейсы. Они возвращают на родину россиян, застрявших в других странах из-за закрытия границ.