Адвокат семьи Захарова прокомментировал ситуацию с делом Ефремова

Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова Сергея Захарова Александр Добровинский выразил опасения, что в деле об аварии «началась игра» для получения условного наказания. Таким образом защитник прокомментировал предъявленное артисту обвинение.

«Михаилу Ефремову предъявлено обвинение по ст. 264.4 УК России. Для нас это ожидаемо и вполне логично. Боюсь, началась игра для получения условного наказания. Но, надеюсь, тот факт, что господин Ефремов не признаёт свою вину, особо не повлияет на итог дела», — приводит в понедельник, 6 июля, слова Добровинского RT.

Ранее в этот же день в МВД сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Ефремова.

Актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Речь идет о ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

3 июля адвокат артиста Эльман Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП. Подробностей защитник объяснять не стал. Позднее он уточнил свое высказывание о непризнании артистом своей вины. По его словам, сказанную им фразу не так трактовали, а вопрос о виновности Ефремова в ходе его допроса не поднимался.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.