Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актером вины в ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий в суде интересы актера Михаила Ефремова, уточнил свое высказывание о непризнании артистом своей вины в смертельном ДТП, произошедшем 8 июня. По его словам, сказанную им фразу не так трактовали, а вопрос о виновности Ефремова в ходе его допроса не поднимался.

«Не знаю, почему меня так поняли. Я не говорил, что он отказался от признания вины. Вопрос об этом в ходе допроса не поднимался. Мой подзащитный признает, что произошла автоавария с его машиной. И он готов помочь родственникам погибшего как верующий и добрый человек», — цитирует юриста ТАСС в пятницу, 3 июля.

Ранее в этот же день сообщалось, что Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил, что Ефремов заявил о невиновности в совершении ДТП. Подробностей защитник объяснять не стал.

В свою очередь семья погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отказалась комментировать данное заявление, так как не хочет опускаться до уровня адвоката артиста. Защитник потерпевших Александр Добровинский отметил, что свидетели подтверждали, что актер был один в машине и тогда, если за рулем находился не Ефремов, то это вероятно были «призраки, марсиане, нечистая сила», которые, как иронично отметил юрист, и получат срок.

ДТП произошло на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался утром следующего дня в больнице. Его похоронили 11 июня.

Очевидцы, заснявшие поведение актера после аварии на видео, утверждали, что он был сильно пьян. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». Согласно ей актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Ефремова отправили под домашний арест. За его перемещениями следят с помощью электронного браслета.