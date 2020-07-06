МВД сообщило об окончании расследования дела в отношении Ефремова

Расследование уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова завершено. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин в понедельник, 6 июля.

«Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении водителя иномарки, обвиняемого в совершении резонансного ДТП со смертельным исходом», — сказал он ТАСС.

Ранее 6 июля Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции. Речь идет о ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). По данной статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

4 июля источники сообщали об окончании расследования, но адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что оно еще не завершено. При этом адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что на следующей неделе начнется ознакомление с материалами этого уголовного дела.

Днем ранее Пашаев в интервью телеканалу «Москва 24» сообщил, что Ефремов не признает себя виновным в совершении ДТП. Подробностей защитник объяснять не стал. Позднее он уточнил свое высказывание о непризнании артистом своей вины. По его словам, сказанную им фразу не так трактовали, а вопрос о виновности Ефремова в ходе его допроса не поднимался.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.