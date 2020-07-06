Иракского эксперта по экстремистским группировкам убили в Багдаде

Специалист в области безопасности, известный в Ираке эксперт по экстремистским группировкам Хишам аль-Хашеми был убит в Багдаде. Об этом сообщило Sky News Arabia 6 июля.

В статье указано, что неизвестные расстреляли политолога рядом с собственным домом. Аль-Хашеми получил тяжелые ранения, от которых умер в больнице.

Аль-Хашеми специализировался на изучении экстремистских течений, в частности истории и становлении группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Был автором ряда исследовательских статей по данной тематике.

Уточняется также, что аль-Хашеми часто появлялся на арабских телеканалах и был известным активистом во время недавних иракских демонстраций.

Накануне сообщалось о расстреле неизвестными посольства США в иракском Багдаде в так называемой «зеленой зоне».

В «зеленой зоне» Багдада расположены правительственные учреждения и посольства. Этот район регулярно подвергался ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев.