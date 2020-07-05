Посольство США в Багдаде вновь подверглось ракетному обстрелу

Неизвестные расстреляли посольство США в иракском Багдаде в так называемой «зеленой зоне». Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По предварительным данным, часть ракет была перехвачена системами ПВО. Несколько ракет упали в «зеленой зоне», на данный момент информации о разрушениях нет.

18 июня сообщалось, что не менее четырех ракет упали в «зеленой зоне» около посольства США в центре иракской столицы Багдад.

16 июня две ракеты упали возле аэропорта в иракском Багдаде, где находится американская военная база.

13 июня реактивный снаряд упал на авиабазе Таджи в Ираке, на которой располагаются силы коалиции во главе с США.

В «зеленой зоне» Багдада расположены правительственные учреждения и посольства. Этот район регулярно подвергался ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Об очередном обстреле сообщалось 19 мая. По этой части города были выпущены две ракеты, однако они не достигли цели и упали в окрестностях зоны.

Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.