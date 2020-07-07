Утилизируй это: планета превращается в свалку электронного мусора

Только в 2019 году на Земле образовалось свыше 50 млн тонн электронных отходов — отработавших свой срок гаджетов, бытовой техники и электроприборов. За последние пять лет объемы выросли на 20%, и, судя по всему, технологии переработки и поддержки сферы утилизации на государственном уровне не успевают за этой тенденцией. О том, кто больше всего загрязняет планету выброшенными смартфонами и холодильниками, почему от электронных отходов страдает озоновый слой Земли и как в ближайшие десятилетия не оказаться погребенным под грудой старых телевизоров — в материале «Известий».

Драгоценный мусор

Философия общества потребления, которая стала чуть ли не идеологией для значительной части населения в развитых и развивающихся странах мира, приносит свои нелицеприятные плоды. Патологическое стремление иметь самые последние модели модных гаджетов и привычка относиться к товарам длительного пользования как к одноразовым «помогли» тому, что на планете образуются рекордные объемы электронных отходов — пришедших в негодность или просто морально устаревших компьютеров, смартфонов, другой электроники, в том числе агрегатов и узлов от автомобилей, мелкой и крупной бытовой техники.

Согласно докладу, подготовленному несколькими агентствами системы ООН, в 2019 году население планеты произвело 53,6 млн т электронного мусора — это масса всех взрослых жителей Европы, вместе взятых. За последние пять лет объем электронных отходов вырос на 20%.

Мусор_1 Склад электронного мусора на Филиппинах Фото: REUTERS/Eloisa Lopez

При этом стоимость извлекаемых полезных материалов, которые содержатся в отправленных на помойку устройствах, оценивается более чем в $55 млрд — эта сумма сравнима с годовым бюджетом таких стран, как Сингапур или Чили . Отходы электротехнического и электронного оборудования — важный вторичный источник целого ряда ценных материалов, например, меди, а также драгоценных и редкоземельных металлов — золота, серебра, платины и других.

Объем электронного мусора увеличивается самыми быстрыми темпами по сравнению с другими видами отходов. Проблема, впрочем, не только в количестве производимых электронных отходов, но и в доле их переработки — в 2019 году утилизировано было лишь 17,4%, а всё остальное отправилось на свалки (официальные и нелегальные) и мусорные полигоны.

Антилидеры

Главным «поставщиком» электронного мусора оказалась Азия — на ее долю пришлось порядка 24,9 млн т. За ней следует Северная и Южная Америка (13,1 млн т) и Европа (12 млн т). В то же время на Африку и Океанию пришлось 2,9 и 0,7 млн т, соответственно.

В номинальном выражении безусловным «лидером» среди отдельных стран стал Китай, где на свалку отправили 10,1 млн т электронных и электротоваров. За КНР следуют Соединенные Штаты (6,9 млн т) и Индия (3,2 млн т). Совокупно на эти три государства приходится почти 38% всего производимого на планете электронного мусора. В пересчете на душу населения больше всего электролома производят жители Северной Европы — 22,4 кг на человека в год.

Мусор_2 Фабрика по переработке электронного мусора в китайском Ухане Фото: REUTERS

В странах Восточной Европы цифра в два раза меньше. В США и Канаде показатель равен почти 21 кг, в Азии и Африке цифры заметно ниже — в среднем 5,6 кг и 2,5 кг электронного мусора в год, соответственно.

В России в 2019-м было произведено чуть более 1,6 млн т электронных отходов. «В России и на Украине существуют предприятия, которые занимаются сбором электронного мусора и его переработкой методами, соответствующими принципу защиты окружающей среды, — пишут авторы доклада. — Тем не менее, там крайне ограниченное количество пунктов сбора, и возможностей для утилизации недостаточно для покрытия всех потребностей в переработке производимых в стране электронных отходов с соблюдением экологических норм».

Небезопасный бизнес

Ситуация в Индии и Китае, по оценке специалистов, является характерным примером для всех развивающихся стран, где по мере роста доходов населения резко увеличивается спрос на бытовую технику и другие электроприборы, при этом мощностей для утилизации вышедшей из строя или просто устаревшей техники не хватает. «В странах со средним и низким уровнем дохода инфраструктура, необходимая для переработки электронных отходов, пока не развита в полной мере, а в некоторых случаях и полностью отсутствует», — отмечают авторы доклада.

Мусор_3 Переработка смартфонов iPhone на фабрике в Остине, США Фото: REUTERS/Spencer Selvidge

В результате того, что электронный мусор перерабатывается ненадлежащим образом, а его львиная доля и вовсе отправляется на свалку, на полигонах каждый год оказывается порядка 50 т ртути, содержащейся в мониторах, энергосберегающих лампах и других устройствах. Объем вредных газов, которые попадают в атмосферу при демонтаже холодильников и кондиционеров, в 2019 году был эквивалентен 98 то двуокиси углерода — такое количество парниковых газов производит вся Бельгия.

Динеш Радж Бандела, заместитель программного директора базирующегося в Нью-Дели Центра науки и окружающей среды, в беседе с Reuters высказал мнение о том, что значительная ответственность лежит и на производителях техники, которым следует выпускать товары с более длительным сроком службы и с использованием менее токсичных материалов . Как отмечает агентство, «хотя Индия и является единственной страной Южной Азии, где разрабатывается законодательство для сферы обращения с электронным мусором, его сбор производится устаревшими методами».

Мусор_7 Старая электроника, сваленная на улице в Мумбаи, Индия Фото: REUTERS/Arko Datta

Посмотреть, как работает индустрия переработки, можно прямо в пригороде Нью-Дели — в районе Силампур. Это огромная территория, застроенная слепленными из подручных материалов мастерскими и окруженная огромными рядами старых телевизоров, стиральных машин и кондиционеров. Ценное вторичное сырье, в том числе медь и драгоценные металлы, тут извлекают вручную, погружая фрагменты техники в емкости с азотной кислотой. На предприятиях зачастую используется детский труд — это выгодно, ведь несовершеннолетним и женщинам можно платить меньше, чем мужчинам, у которых средний дневной заработок — от 500 до 1 тыс. рупий (примерно 500 – 1 тыс. рублей).

Полукустарные методы переработки не только бьют по экологии (с которой в индийской столице дела и так обстоят довольно плачевно), но и представляют серьезную опасность и здоровью, и даже жизни рабочих — а в «мусорном» бизнесе Силампура заняты порядка 50 тыс. человек. В технике всегда множество вредных веществ — например, ртуть и фреон, при химической и термической обработке происходит выделение токсинов, при этом работают почти всегда без перчаток и масок — но, похоже, тут мало кого это заботит. «Когда требуется, мы используем защитное снаряжение, но это наши жизни, — говорит хозяин одной из мастерских Аслам Наваз, слова которого приводит The Hindu. — Я и сам начинал так же, и да, время от времени инциденты бывают. Но разве существует работа, где не было бы риска?»

Мусор_4 Рабочий сортирует старые системные платы на фабрике в Бразилии Фото: REUTERS/Paulo Whitaker

Сейчас в Индии вводят новые правила, которые расширяют ответственность производителей за утилизацию старой техники. Вопрос, однако, в том, как быстро удастся воплотить концепцию в жизнь и насколько скрупулезно будут выполняться ее требования.

За товар ответят

Современные технологии и оборудование — неотъемлемая часть усилий, направленных на более полную утилизацию отработавших свое телефонов и компьютеров. Значительную роль играет и законодательная база, регулирующая судьбу устаревшей и отправленной на помойку электронной и электротехники.

В России, например, пока норматив обязательной утилизации электротехники составляет 15%. В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил разработать и утвердить новую концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), согласно которой изготовитель или импортер должен переработать отслуживший свой срок товар. Документ должны были принять к 31 марта, однако из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней проблем в экономике сроки сдвинулись к концу года.

Мусор_5 Свалка старой электроники в Гуйяне, Китай Фото: REUTERS

Свой вклад вносят и некоторые ритейлеры, которые забирают старую технику на утилизацию. В Москве весной и осенью проводятся сезонные акции по сбору отправляющейся на выброс бытовой и оргтехники.

Завершается и создание первого в России комплекса заводов по переработке электронных отходов, который формирует «Экополис». В конце июня корпорация сообщила о начале пусконаладочных работ на НПО «Аурус» — инновационном предприятии по переработке медного лома и печатных плат с эффективностью извлечения полезных фракций до 99% от сырья. Как говорит гендиректор «Экополиса» Максим Лобанов, сейчас большая часть плат попадает на переработку за границу или к представителям серого рынка. «В результате происходит отток капитала из страны и снижаются налоговые поступления в бюджет, — указывает Лобанов. — Мощности завода «Аурус» смогут обеспечить переработку всех отходов печатных плат, образуемых на территории России, и тем самым сохранить ценные вторичные ресурсы для экономики нашей страны».

Вопрос отношения

Но кроме регулирующей роли государства, обязательств переработчиков и производителей, а также создания или развития сферы переработки «высокотехнологичных отходов» есть еще и вопрос ответственного потребления, который зависит от каждого. Безусловно, остановить тенденцию роста объема электронного мусора вряд ли удастся — с учетом нашей всё большей зависимости от телефонов, компьютеров и других гаджетов. Но в попытках угнаться за модой, быть в тренде мы порой обзаводимся всё новыми и новыми гаджетами, реальной потребности в которых у пользователя может и не быть.

Покупка последней модели смартфона или едва помещающейся на стене плазмы — скорее, дань этакой социальной конкуренции, стремлению «быть не хуже» других. Но подобные покупки чаще всего носят спонтанный характер, и каждому по силам научиться справляться с собственными эмоциями — охраняя собственный бюджет от избыточных трат, а природу — от дополнительного электронного мусора.

Мусор_6 Художник из Кот-д'Ивуара делает картины из клавиатур старых мобильных телефонов Фото: REUTERS/Luc Gnago

«В основном решение о таких покупках принимается эмоционально, это манипулятивные покупки, которые являются следствием рекламной кампании, — сказал в беседе с «Известиями» клинический психолог, телеведущий Михаил Хорс. — Чтобы этим манипуляциям противодействовать, нужно научиться применять «золотое правило» двух вопросов — зачем и почему». По словам специалиста, первый из этих вопросов поможет понять, чего мы хотим добиться за счет определенной покупки. «И вопрос «зачем» стоит задать себе несколько раз. Когда мы несколько раз последовательно себе его задаем, то в большинстве случаев не знаем, что ответить даже в первый раз, не говоря уже о втором и последующих, — отметил Хорс. — Если на три «зачем» подряд у вас нет ответа, значит, покупать не стоит, это покупка, к которой вас вынудили общество и маркетинг. Тут самое главное — уйти от эмоций и перейти к рациональному мышлению».