На обороты своя: розничная выручка приблизилась к докризисному уровню

В июне торговый оборот российских фирм догнал, а местами даже превысил показатели прошлого года . Об этом «Известиям» сообщили в IT-компании «Платформа ОФД» . Так, выручка продовольственного ритейла выросла на 5–7% по сравнению с июнем 2019-го, а продажи непродовольственных товаров сравнялись с прошлогодними . При этом сектор услуг, напротив, «просел», недобрав до оборотов 2019-го 35% . Всплеск потребительской активности связан с эффектом отложенного спроса после карантина, но сфере услуг потребуется минимум полтора года, чтобы сделать такой же рывок, заявили эксперты.

Драйверы оборота

В непродуктовом ритейле сильнее всего выросли продажи электроники и гаджетов , следует из данных «Платформы ОФД»: в июне объем реализованной продукции увеличился на 22% по сравнению с прошлым годом и на 18% превысил майские результаты. А средний чек таких покупок достиг 6549 рублей — это на треть больше, чем в июне 2019-го.

Позитивную динамику показал также оборот товаров для строительства и хозяйства . Он увеличился на 11% по сравнению с прошлым годом и на 10% превысил майский показатель. Впрочем, средний чек немного упал и составил 3349 рублей — это на 9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, сообщил оператор фискальных данных.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рост продаж электроники и стройматериалов объяснили отложенным спросом.

э1 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— В июне в большинстве регионов страны смягчили требования к режиму работы торговых предприятий, после чего открылись не работавшие на протяжении практически трех месяцев непродовольственные магазины. Это привело к росту оборота: покупатели реализовывали отложенный спрос и делали покупки, которые они были не готовы или не могли совершать онлайн, — пояснили «Известиям» в организации.

Там добавили, что на рост спроса на строительные и хозяйственные материалы также повлияло начало дачного и отпускного сезонов — именно на лето приходится активный период строительства и ремонта.

IT-компания «Платформа ОФД» — оператор фискальных данных. Ежедневно организация обрабатывает по 400 млн чеков, поступающих более чем с 900 тыс. онлайн-касс по всей стране.

Вырос, но упал

Продовольственный ритейл в июне показал разнонаправленную динамику: вырос относительно прошлого года, но немного упал в сравнении с маем . Так, оборот продуктовых супермаркетов оказался на 4% больше, чем в июне 2019-го, но на 9% ниже, чем в прошлом месяце. Средний чек тоже увеличился «год к году» — на 20%, но упал на 9% по сравнению с маем, составив 450 рублей.

э2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Такую же тенденцию продемонстрировали продажи магазинов у дома . Относительно докарантинного периода они выросли на 5%, но снизились на 9% против показателей последнего месяца весны. Средний чек покупки увеличился на 15% к июню 2019-го и достиг 346 рублей.

Таким образом, в продовольственном ритейле сохранился карантинный тренд с совершением более редких покупок, но на большие суммы: покупатели стараются реже посещать магазины и делать запасы, отметили в АКОРТ.

В целом же торговый оборот приблизился к докризисным показателям, оценили в IT-компании «Платформа ОФД» .

— Если оценивать общие показатели отрасли торговли, то по итогам июня оборот «год к году» в продовольственном ритейле вырос на 5–7%, а в непродовольственном не изменился , — заявили «Известиям» в организации.

э3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Минпромторге не прокомментировали данные «Платформы ОФД» по запросу «Известий».

Удар по общепиту

Сектор услуг пока не может похвастаться восстановлением докарантинных оборотов: выручка в июне 2020-го снизилась на 35% по сравнению с прошлым годом , заявили в «Платформе ОФД».

Так, объем продаж ресторанов упал на 48% относительно 2019-го, а средний чек — на 11%, составив 829 рублей . Впрочем, это лучше, чем в мае: по сравнению с ним июньская выручка заведений общепита увеличилась на 62%, а средний заказ — на 20%.

Аналогичную динамику показали кафе и столовые более низкого ценового сегмента : объем продаж в июне недобрал 45% до прошлогоднего и на 64% превысил майский, а средний чек оказался на 4% ниже, чем в 2019-м, и на 10% выше, чем в прошлом месяце.

э4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Эти данные соответствуют действительности: три месяца закрытия нанесли серьезный удар по сфере общепита , констатировал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. При этом в июне ситуация сложилась относительно благоприятно: россияне вырвались из карантинного «плена» и реализовали отложенный спрос .

Однако в дальнейшем из-за падения реальных доходов населения только четыре человека из десяти смогут вести прежний образ жизни и регулярно ходить в рестораны , добавил эксперт. На фоне сложностей в отношениях с поставщиками, многие из которых разорились, повышения цен на продукты и не всегда лояльных арендодателей многие рестораны не смогут открыться, спрогнозировал Игорь Бухаров. Уже сейчас не функционирует около 40% заведений общепита и в дальнейшем ждать позитивных изменений не приходится, резюмировал эксперт.

Граждане будут продолжать экономить на развлечениях, поэтому до конца этого года и в перспективе первой половины 2021-го возвращение показателей сектора услуг на «докоронавирусный» уровень маловероятно, солидарен инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. А всплеск потребительской активности в ритейле, помимо отложенного спроса, могли вызвать государственные выплаты в размере 10 тыс. рублей на ребенка и невозможность потратить деньги на поездки за рубеж, предположил эксперт.

э5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков