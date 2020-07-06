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Китайский блогер раскрыл «русское чудо» на Оймяконе

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Жителей Китая поразили «воинственные русские», способные купаться при 70-градусном морозе. Об этом на платформе Sina рассказал один из китайских блогеров.

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По его словам, китайцам кажется, что экстремальные температуры русским нипочем, поэтому их считают «воинственными».

«Многие китайские туристы едут в Россию укутанными сверху донизу, а некоторые россияне при этом ходят в шортах, и это действительно удивляет», — приводит слова блогера «Федеральное агентство новостей».

Самое сильное впечатление на жителей КНР производит поведение русских в одном из «полюсов холода» — якутском селе Оймякон, где возможны морозы до 70 градусов, сообщает телеканал «360».

«Однако, к удивлению многих туристов, при такой экстремально низкой температуре русские еще умудряются купаться!» — удивился блогер.

В то же время автор статьи объяснил, что 70-градусный мороз не может не пугать русских, а купаться в такой холод можно только в особой воде. Так, в Оймяконе есть место, где вода не замерзает даже зимой, хотя всё вокруг покрывается толстым слоем льда. Он заявил, что это место волшебное, и отметил большой интерес туристов к теплому источнику, пишет НСН. Там находится горячий источник, а само название села означает «незамерзающая вода». Именно поэтому русские не боятся замерзнуть во время ныряний, заключил блогер.

В мае прошлого года сообщалось, что в якутском Оймяконе намерены развивать экстремальный туризм.

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