«Зенит» досрочно выиграл «Тинькофф Российскую премьер-лигу»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» досрочно стал чемпионом «Тинькофф Российской премьер-лиги» сезона-2019/20.

5 июля «Зенит» в гостевом матче 26-го тура выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2 и стал недосягаем для ближайших преследователей в турнирной таблице по очкам. Это уже вторая подряд победа в РПЛ для петербургского клуба.

У победителей голами отметились Сердар Азмун, забивший два мяча на 5-й и 52-й минутах, Артем Дзюба (45) и Алексей Сутормин (71). У «Краснодара» дубль оформил Даниил Уткин (29-я и 50-я минуты).

Всего футболисты «Зенита» становились чемпионами России шесть раз, сравнявшись с московским ЦСКА. Наибольшее число побед у столичного «Спартака», который является десятикратным чемпионом России.

Чемпионат России возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля. В оставшихся играх командам разрешено проводить до пяти замен.

Финал Кубка России по футболу сезона–2019/20 запланирован на 25 июля.