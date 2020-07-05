Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.

Документ он представил во время беседы с адвокатом семьи погибшего в ДТП водителя Александром Добровинским в эфире программы «СоловьевLIVE».

В отчете экспертов говорится, что на срезе подушки безопасности Jeep Grand Cherokee актера обнаружены пот и эпителиальные клетки, «которые произошли от Ефремова М. О.», передает «РИА Новости».

«Наконец, сегодня, в общем-то, поставлена точка над i: Ефремов находился за рулем машины, то есть там не марсиане, не нечистая сила, а сам Ефремов», — прокомментировал документ Добровинский.

При этом Соловьев не стал уточнять, каким образом документ оказался в его распоряжении, сославшись на журналистскую тайну.

ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади. Внедорожник Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался утром следующего дня в больнице. Его похоронили 11 июня.

Очевидцы, заснявшие поведение актера после аварии на видео, утверждали, что он был сильно пьян. Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.