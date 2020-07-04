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В ГИБДД спрогнозировали нулевую смертность на платных трассах РФ к 2024 году

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Количество ДТП со смертельным исходом на платных российских трассах достигнет нулевых показателей к 2024 году. Такой прогноз дал руководитель ГИБДД России Михаил Черников в субботу, 4 июля.

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«На таких самых безопасных платных дорогах, которые сегодня госкомпания [«Автодор»] делает, самая низкая аварийность и самая низкая смертность. Фактически, я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», — цитирует ТАСС его речь на открытии дороги в обход Лосево и Павловска в Воронежской области.

В 2019 году, по его словам, смертность на платных трассах «Автодора» снизилась на 20%, а число ДТП сократилось на 8%.

Открытие платного участка федеральной трассы М-4 «Дон» в обход города Павловска и села Лосево состоялось ранее в субботу. Протяженность четырехполосного участка составляет 85,17 км. Дорога проходит через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы Воронежской области.

Максимальная скорость на новом отрезке трассы составляет 110 км/ч, однако ранее в этот же день глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что в планах компании повышение лимита до 130 км/ч, а затем и до 150 км/ч. Аналогичную предельную скорость в «Автодоре» хотят ввести и на других платных трассах компании.

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