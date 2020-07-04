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Кабинет министров утвердил субсидии для бизнеса

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500 тыс. малых и средних предприятий получат субсидии на профилактику коронавирусной инфекции. Председатель правительства России утвердил правила выдачи средств из бюджета. Заявку на выплату можно подать с 15 июля по 15 августа. Госуслуга доступна онлайн — в личном кабинете на сайте ФНС. Субсидии предназначены для малых и средних предприятий, работающих в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования. Выплаты составят 15 тыс. рублей на начальные расходы и по 6500 рублей на каждого работника. Правительство поддержит фирмы, в которых заняты почти 2 млн человек.

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