Кабинет министров утвердил субсидии для бизнеса

500 тыс. малых и средних предприятий получат субсидии на профилактику коронавирусной инфекции. Председатель правительства России утвердил правила выдачи средств из бюджета. Заявку на выплату можно подать с 15 июля по 15 августа. Госуслуга доступна онлайн — в личном кабинете на сайте ФНС. Субсидии предназначены для малых и средних предприятий, работающих в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и дополнительного образования. Выплаты составят 15 тыс. рублей на начальные расходы и по 6500 рублей на каждого работника. Правительство поддержит фирмы, в которых заняты почти 2 млн человек.