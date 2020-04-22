Регионы медленно осваивают субсидии на борьбу с вирусом

Регионы медленно осваивают федеральные субсидии на борьбу с вирусом. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, первый транш использован лишь на 71,5%. Необходимые средства защиты изготовлены и лежат на складе. Однако, как подчеркнул Денис Мантуров, заявки на поставки продукции отсутствуют.

